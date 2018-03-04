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Почти две сотни лыжников собрались в Академгородке ради массовой гонки
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Почти две сотни лыжников собрались в Академгородке ради массовой гонки 

ngs.ru 4 марта 2018
Фото: ngs.ru
Днём, 4 марта, в новосибирском Академгородке прошла массовая лыжная гонка «Новосибирский классический марафон».
На три разных дистанции вышли 180 лыжников, гонку организовал «Спорт союз»
«С масс-старта участники преодолевают дистанцию в 60 километров, 30 километров и 10 километров для всех желающих. Дистанция проходит по 30-километровому кругу, который мы подготовили в течение 2 месяцев. Это новый уровень мероприятия. В том году на подобном мероприятии в классическом марафоне участвовало 50 человек, сейчас уже 180», — рассказал корреспонденту НГС. НОВОСТИ организатор Игорь Огарко.
На дистанции в 60 километров победил новосибирец Пётр Ярцев, вторым стал спортсмен из Томска Алексей Калинин — их разделили доли секунды. Победителя определили по фотофинишу.
«Дистанция определяется по степени своей готовности. Каждый сам принимает решение, получает допуск от врача, проходит комиссию, после этого участвует в мероприятии», — рассказал Огарко.
Накануне в Академгородке прошёл весенний беговой полумарафон — в нём приняли участие 600 человек.
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