150 миллионов на Ледовый дворец утверждены в бюджете области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили проект закона Новосибирской «О внесении изменений в Закон Новосибирской области „Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов“. Согласно внесенным изменениям, из областного бюджета выделяются средства на подготовительные работы по строительству новой ледовой арены. Напомним, что Новосибирск готовится к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Комментируя решение регионального правительства и областных депутатов, председатель комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Евгений Покровский не разделил тревоги некоторых журналистов о возможной отмене чемпионата из-за недавнего предложения WADA о запрете проведения чемпионатов мирового уровня в России

Евгений Покровский уверен, что правительство региона и депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли взвешенное решение:

»Это очень продуманное и взвешенное решение со стороны правительства (Новосибирской области — прим ред.) и оправданное решение. Если даже брать субъективное мнение, то вы прекрасно понимаете, что тысячи болельщиков Новосибирска и сам команда ХК «Сибирь» заслужили право иметь настоящий современный стадион, которые имеют клубы во многих городах европейской части России».

Напомним, в мае 2017 года была подана заявка Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Новосибирск на 100% получит право проведения молодежного чемпионата мира, когда в городе будет построен новый Ледовый дворец. Строительство арены в Новосибирске намерены завершить к 2020 году.

После февральской сессии Международной федерации хоккея ее президент Рене Фазель прокомментировал информацию СМИ о том, что молодежные чемпионаты мира в 2023 и 2031 годах пройдут в России. При этом первый из них — в Новосибирске. Официально это решение будет объявлено в мае. «Я подтверждаю, что молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске. Остальной список в порядке, мне нужно уточнить лишь по турниру 2031 года», — приводит слова Фазеля ТАСС