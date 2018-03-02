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Петербургу предлагают шведскую парковку
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Петербургу предлагают шведскую парковку 

Парламентская газета 2 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко предложил новые правила стоянки машин зимой.
Предполагается, что зимой машины будут неделю стоять на одной стороне улицы, неделю — на другой. «Я читал, что в Стокгольме с 1 ноября по 15 мая каждого года машины паркуются неделю на одной стороне улицы, неделю — на другой. Людям каждый год напоминают, что будет такой период», — сказал он.
По мысли чиновника, коммунальщикам тогда будет легче чистить улицы от снега: сейчас городскую уборочную технику сопровождают сто эвакуаторов, которые только за последнюю неделю переместили 7,7 тысячи автомобилей, а за всю зиму — более 20 тысяч. И на это ушло очень много сил и времени.
Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров согласился с идеей вице-губернатора. И пообещал, что как только чиновники разработают соответствующий законопроект, депутаты его немедленно рассмотрят. «Но нужно чётко решить, по каким дням и на каких улицах вводить такую систему», — добавил Макаров.
Если предложение Бондаренко пройдёт, это будет уже третий способ зимней парковки. До 2012 года в Петербурге действовало правило, по которому в чётные дни машины парковались на чётной стороне улицы, по нечётным — на противоположной. Затем питерцы переняли финскую модель: для каждой улицы определили один день недели для уборки, и с полуночи до шести утра было там запрещено оставлять транспорт. Теперь город попробует шведскую систему.
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