Власти Екатеринбурга готовы выделить 1,7 млн руб. на ремонт фонтанного комплекса к ЧМ-2018 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга разместила аукцион на проведение ремонта фонтанного комплекса на реке Исеть в Историческом сквере в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Стоимость контракта — чуть более 1,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
"Объект закупки — ремонт фонтанного комплекса в канале реки Исеть в Историческом сквере Екатеринбурга. Максимальная цена контракта — более 1,7 млн рублей. Источник финансирования — бюджет муниципального образования. Сроки выполнения работ — до 31 мая 2018 года", — говорится в опубликованных документах.
Согласно размещенной информации, в рамках работ предполагается заменить неисправное электрооборудование, проверить и частично заменить насосное оборудование.