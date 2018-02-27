Ещё
Власти Екатеринбурга готовы выделить 1,7 млн руб. на ремонт фонтанного комплекса к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Екатеринбурга готовы выделить 1,7 млн руб. на ремонт фонтанного комплекса к ЧМ-2018 

ТАСС 27 февраля 2018
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга разместила аукцион на проведение ремонта фонтанного комплекса на реке Исеть в Историческом сквере в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Стоимость контракта — чуть более 1,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
"Объект закупки — ремонт фонтанного комплекса в канале реки Исеть в Историческом сквере Екатеринбурга. Максимальная цена контракта — более 1,7 млн рублей. Источник финансирования — бюджет муниципального образования. Сроки выполнения работ — до 31 мая 2018 года", — говорится в опубликованных документах.
Согласно размещенной информации, в рамках работ предполагается заменить неисправное электрооборудование, проверить и частично заменить насосное оборудование.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
ТАСС: последние новости
Лавров: РФ надеется на большую результативность экономического сотрудничества с Японией Микрочастицы пластика содержатся в 90% бутилированной воды В Самаре откроется центр ядерной медицины
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии142
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля704
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»42
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского28
Россия бьется со смертельно опасным противником378
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение