Запуск платных парковок в Воронеже перенесли на четвертый квартал 2018 года

Запуск платных парковок в центре Воронежа перенесли на четвертый квартал 2018 года, об этом «АиФ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии 27 февраля.

Ранее и.о. первого заместителя мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщал, что платные парковки в центре города заработают уже к 1 апреля. Но из-за нерешенных организационных вопросов запуск отложили на конец года.

Так, сроки запуска сдвинули из-за определенных юридических вопросов — в частности, еще не подписано соглашение с региональным ГУ МВД по порядку производства дел по нарушениям правил парковки.

«Вторая причина — проведение масштабного дорожного ремонта весной и летом. В список вошли и около 20 центральных улиц, на которых планируют организовать платные парковки», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 2 октября мэрия подписала концессионное соглашение с ООО «Городские парковки». В рамках соглашения запланирована организация 6 тысяч парковочных мест. Стоимость одного часа парковки составит 40 рублей.