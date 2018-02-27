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Запуск платных парковок в Воронеже перенесли на четвертый квартал 2018 года
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Запуск платных парковок в Воронеже перенесли на четвертый квартал 2018 года 

АиФ 27 февраля 2018
Фото: АиФ
Запуск платных парковок в центре Воронежа перенесли на четвертый квартал 2018 года, об этом «АиФ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии 27 февраля.
Ранее и.о. первого заместителя мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщал, что платные парковки в центре города заработают уже к 1 апреля. Но из-за нерешенных организационных вопросов запуск отложили на конец года.
Так, сроки запуска сдвинули из-за определенных юридических вопросов — в частности, еще не подписано соглашение с региональным ГУ МВД по порядку производства дел по нарушениям правил парковки.
«Вторая причина — проведение масштабного дорожного ремонта весной и летом. В список вошли и около 20 центральных улиц, на которых планируют организовать платные парковки», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, 2 октября мэрия подписала концессионное соглашение с ООО «Городские парковки». В рамках соглашения запланирована организация 6 тысяч парковочных мест. Стоимость одного часа парковки составит 40 рублей.
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