Оренбург получил 125 млн рублей на строительство дорог

В новых микрорайонах Оренбурга построят дороги.

Оренбургский Горсовет принял решение о выделении 125 млн рублей. Депутаты поддержали внесение изменений в городской бюджет на 2018 год. Так, поступившие в бюджет Оренбурга деньги направлены на строительство новых автомобильных дорог по улицам Саморядова и Братьев Хусаиновых в 16 микрорайоне города.

Напомним, что в Оренбуржье реализуется долгосрочный проект «Безопасные и качественные дороги». Он рассчитан на 2017-2025 гг. и нацелен на приведение дорожной сети в нормативное состояние, повышение безопасности движения и обеспечение горожан в растущих потребностях развития дорожных сетей.

В пределах Оренбурга в 2018 году запланирован ремонт 104 км автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. На улице Терешковой и по проспекту Гагарина заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары и прилегающую инфраструктуру. Планируется ввести в эксплуатацию 3-километровый участок Северного проезда.