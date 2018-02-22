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Гущин vs Эскин: Россия и Латвия — «семейная ссора» или полный разрыв?
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Гущин vs Эскин: Россия и Латвия — «семейная ссора» или полный разрыв? 

РИА Новости 22 февраля 2018
Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин и израильский политолог Авигдор Эскин обсудили в студии радио Sputnik сегодняшнее состояние и перспективы российско-латвийских отношений.
Какие пути есть для улучшения отношений между двумя странами? Что можно сделать для прекращения героизации нацистских преступников в Латвии и для отказа Риги от дискриминации русскоязычного населения? Эти и другие вопросы были затронуты в ходе дискуссии.
Смотрите полную версию беседы:
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