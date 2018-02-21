Мединский: расследование в МДТ началось по инициативе Минкультуры 

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский заявил, что расследование в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге началось по инициативе ведомства, сообщает РИА «Новости».
"Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жестких радикальных мер", — отметил Мединский.
По его словам, он считает это большим успехом.
"Мы и дальше будет эту скверну выкорчевывать", — сказал Мединский и добавил, что речь идет о недобросовестных подрядчиках, а театр в данном деле не задействован.
Ранее ФСБ сообщила о хищении 45 млн руб. бюджетных средств в МДТ.