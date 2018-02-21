Мединский: расследование в МДТ началось по инициативе Минкультуры

"Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жестких радикальных мер", — отметил Мединский.

По его словам, он считает это большим успехом.

"Мы и дальше будет эту скверну выкорчевывать", — сказал Мединский и добавил, что речь идет о недобросовестных подрядчиках, а театр в данном деле не задействован.