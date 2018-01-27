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Туалеты для унисекс студентов появились в Оксфорде
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Туалеты для унисекс студентов появились в Оксфорде 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Руководство Оксфордского колледжа в Великобритании одобрило инициативу студентов, выступавших за появление гендерно-нейтральных туалетов. Теперь вместо привычных изображений, рядом с уборными висит табличка унисекс, сообщило издание Daily Mail.
Уточняется, что активней всех за перемены ратовали представители ЛГБТ-сообщества. Было проведено тайное голосование, 80% участников которого проголосовали за замену обычных туалетов с буквами «М» и «Ж» на нейтральные.
Один из членов ЛГБТ-сообщества Эйлид Уилсон заявил, что произошло нечто большее, чем просто смена вывески. Он уверен, что в Оксфорде, наконец, признали права геев, лесбиянок и трансгендеров.
Впрочем, далеко не все встретили принятое решение с воодушевлением. Например, часть студентов опасаются, что будут чувствовать себя «неудобно» и «смущаться тем, что должны разделять туалет с противоположным полом».
Тем временем в Уральском государственном экономическом университете обнаружили туалет в стиле VIP. Стены украшены «золотой» лепниной и «мрамором», а довершает композицию цитата, якобы принадлежащая Софи Лорен.
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