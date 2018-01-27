Туалеты для унисекс студентов появились в Оксфорде

Руководство Оксфордского колледжа в Великобритании одобрило инициативу студентов, выступавших за появление гендерно-нейтральных туалетов. Теперь вместо привычных изображений, рядом с уборными висит табличка унисекс, сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что активней всех за перемены ратовали представители ЛГБТ-сообщества. Было проведено тайное голосование, 80% участников которого проголосовали за замену обычных туалетов с буквами «М» и «Ж» на нейтральные.

Один из членов ЛГБТ-сообщества Эйлид Уилсон заявил, что произошло нечто большее, чем просто смена вывески. Он уверен, что в Оксфорде, наконец, признали права геев, лесбиянок и трансгендеров.

Впрочем, далеко не все встретили принятое решение с воодушевлением. Например, часть студентов опасаются, что будут чувствовать себя «неудобно» и «смущаться тем, что должны разделять туалет с противоположным полом».