Субботник в Парке Победы

14 апреля на Поклонной горе состоялся общегородской субботник. Одними из главных героев весеннего преображения Парка Победы стали сотрудники ГБУ «Гормост», прибывшие со спецтехникой и поливочным оборудованием. Умелыми руками мастеров была заменена повреждённая гранитная облицовка фонтанов, прибраны плиты ступеней и начищен до блеска памятник Георгию Победоносцу. Величественная статуя была покрыта пенным раствором, протёрта щёткой и обмыта направленной под давлением водной струёй. Обновлённая гордость исторического комплекса на Западе Москвы вновь готова радовать глаз жителей города и всех посетителей, направляющихся в Музей Победы.

Отметим, что принять участие в подготовке парка к летнему сезону могли все желающие. Организаторы субботника предоставляли грабли, пакеты и перчатки для уборки территорий от листвы. А чтобы работа была в радость, а не в тягость, настроение трудящихся поднимали фольклорные ансамбли «Бояре», «Летовица» и «Вечерка». Кроме того, для посетителей были открыты творческие мастер-классы по декору скворечников и кормушек для белок. Каждый смог унести домой памятный сувенир.