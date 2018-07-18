Прокуратура разберется с подкупом избирателей на екатеринбургских праймериз

Председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников обратился к прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой с просьбой проверить законность деятельности потребительских кооперативов «Смена» и «Забота».

По данным ОП, в период с 16 мая по 5 июля к ним поступило 28 обращений граждан, столкнувшихся с деятельностью кооперативов в период подготовки и проведения праймериз "Единой России" . «При работе с обращениями были обнаружены признаки подкупа избирателей и незаконное использование персональных данных», — уточнили "Уралинформбюро" в палате.

Как сообщалось ранее, представители кооперативов «Смена» и «Забота» раздавали избирателям купоны, дающие возможность купить товары со значительной скидкой или получить продуктовые наборы бесплатно. В связи с кооперативами уличили директора УК РЭМП Железнодорожного района Александра Колесникова. Позднее он появился в предвыборном списке "Справедливой России"

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