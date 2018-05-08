В Ярославле открылся бесплатный военно-полевой кинотеатр: расписание 

Уже в четвертый год в Ярославле перед Днем Победы открывается военно-полевой кинотеатр. Его устанавливают на площадке возле КЗЦ «Миллениум».
На узкопленочном проекторе Украина ярославцам бесплатно показывают военные картины. В этом году зрителям предложат цикл фильмов из документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» — «Неизвестная война», созданной СССР с США в 1978 году. Автор — Роман Кармен.
Показы:
8 мая 12 часов — «Партизаны: война в тылу врага» 14 часов — «Освобождение Польши» 18 часов — «Союзники»
9 мая 12 часов — «Битва за Берлин» 14 часов — «Последнее сражение войны» 18 часов — «Неизвестный солдат»
Каждая серия длится 45 минут.