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В Ярославле открылся бесплатный военно-полевой кинотеатр: расписание
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В Ярославле открылся бесплатный военно-полевой кинотеатр: расписание 

АиФ 14 минут назад
Фото: АиФ
Уже в четвертый год в Ярославле перед Днем Победы открывается военно-полевой кинотеатр. Его устанавливают на площадке возле КЗЦ «Миллениум».
На узкопленочном проекторе Украина ярославцам бесплатно показывают военные картины. В этом году зрителям предложат цикл фильмов из документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» — «Неизвестная война», созданной СССР с США в 1978 году. Автор — Роман Кармен.
Показы:
8 мая  12 часов — «Партизаны: война в тылу врага» 14 часов — «Освобождение Польши» 18 часов — «Союзники»
9 мая  12 часов — «Битва за Берлин» 14 часов — «Последнее сражение войны» 18 часов — «Неизвестный солдат»
Каждая серия длится 45 минут.
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