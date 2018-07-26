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В больших городах Украины будут разработаны транспортные схемы на 30-40 лет
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В больших городах Украины будут разработаны транспортные схемы на 30-40 лет 

Auto.Today 41 минуту назад
Фото: Auto.Today
Как сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе, по инициативе Минрегиона в крупных украинских городах с населением свыше 100 000 человек будут разработаны комплексные транспортные схемы на 30-40 лет, передает Интерфакс-Украина. Также к разработке таких схем могут быть привлечены города с меньшим населением, если они имеют серьезные проблемы с транспортным движением.
«Это даст четкое понимание перспективного развития транспортного движения, то есть, позволит оптимизировать работу всех видов транспорта не только сейчас, но и в будущем, организовать дорожное движение с минимальным уровнем заторов, снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах», — объяснил он. По словам чиновника, комплексная схема транспорта (КСТ) будет представлять собой отдельный документ, разработанный на основе генерального плана города. В схеме должны быть учтены социально-экономические и планировочные особенности населенного пункта, динамика роста населения и территории, перспективные изменения в размещении крупных предприятий, строительства, торговых и прочих объектов. Данное нововведение предусмотрено новой государственной строительной нормой (ГСН) и начнет действовать с первого сентября 2018 года.
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