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Через сайт Госуслуг теперь можно оформить приглашение в Россию для лиц без гражданства и иностранных граждан
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Через сайт Госуслуг теперь можно оформить приглашение в Россию для лиц без гражданства и иностранных граждан 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Отдел по вопросам миграции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства можно через сайт www.gosuslugi.ru.
Для получения данной услуги сначала необходимо создать учетную запись на портале, указав свои фамилию, имя и адрес почты или телефон, а также паспортные данные, адрес и номер СНИЛС. Следующим этапом станет заполнение ходатайства.
После проверки и регистрации заявления в ваш Личный кабинет на Госуслугах придёт приглашение на приём и полный список документов, необходимых для предоставления в территориальное подразделение Отдела по вопросам миграции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Сообщение придет выбранным вами способом: оповещением в мобильном приложении, SMS-сообщением или по электронной почте.
Перечень документов, которые необходимо предоставить в территориальное подразделение Отдела по вопросам миграции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве для оформления приглашения иностранных граждан и лиц без гражданства: ходатайство о выдаче приглашения, паспорт гражданина Российской Федерации, копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, срок действия которого, как правило, не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания срока предполагаемого срока пребывания, гарантийное письмо от приглашающего лица о готовности обеспечить приглашаемого жильем, средствами для проживания и лечения (при необходимости) на время его пребывания в РФ.
Если в качестве приглашающей стороны выступает физическое лицо, то к гарантийному письму прилагается справка со сведениями о доходах (денежных средствах), позволяющих ему обеспечить выполнение обязательств, указанных в гарантийном письме: квитанция об оплате государственной пошлины.
После представления всех необходимых документов в территориальное подразделение, приглашение будет оформлено в срок, не превышающий 20 рабочих дней с момента подачи заявителем ходатайства.
Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на Информационных стендах в Отделах МВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО «юзао.мск.мвд.рф», а также на официальном портале «www.gosuslugi.ru».
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