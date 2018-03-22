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В Самарской области «Почта России» займется курьерской доставкой
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В Самарской области «Почта России» займется курьерской доставкой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Власти Самарской области вложат деньги в ремонт почтовых отделений. Об этом в четверг, 22 марта, во время встречи с генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым заявил врио губернатора Дмитрий Азаров.
— Мы восстановим субсидирование ремонтов. Сейчас на эти цели нужно порядка 16 млн рублей. Эти средства мы изыщем уже в текущем году, — сообщил глава региона.
Николай Подгузов же пообещал изменение «информационной начинки» почтовых отделений.
— Мы планируем внедрять в регионах новые форматы услуг. К примеру, на территории Самарской области будем продвигать наш розничный формат, развивать участки курьерской доставки, — сообщил гендиректор «Почты России».
Не исключил Николай Подгузов и возможности строительства в Самарской области трехуровневого логистического центра с современным форматом предоставления услуг. Регион привлек внимание в связи с участием в проекте Шелкового пути. Речь идет о дорожном маршруте Европа — Западный Китай. Власти Самарской области рассчитывают в него попасть с проектом строительства моста через Волгу в районе села Климовка.
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 Ещё 2 источника 
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