В Самарской области «Почта России» займется курьерской доставкой

— Мы восстановим субсидирование ремонтов. Сейчас на эти цели нужно порядка 16 млн рублей. Эти средства мы изыщем уже в текущем году, — сообщил глава региона.

Николай Подгузов же пообещал изменение «информационной начинки» почтовых отделений.

— Мы планируем внедрять в регионах новые форматы услуг. К примеру, на территории Самарской области будем продвигать наш розничный формат, развивать участки курьерской доставки, — сообщил гендиректор «Почты России».

Не исключил Николай Подгузов и возможности строительства в Самарской области трехуровневого логистического центра с современным форматом предоставления услуг. Регион привлек внимание в связи с участием в проекте Шелкового пути. Речь идет о дорожном маршруте Европа — Западный Китай. Власти Самарской области рассчитывают в него попасть с проектом строительства моста через Волгу в районе села Климовка.