В Екатеринбурге осудили водителя, который устроил смертельную аварию с машиной скорой помощи

Верх-Исетский районный суд вынес приговор водителю грузовика Volvo Андрею Рязанову , который минувшей зимой врезался в машину скорой помощи и погубил находившуюся в ней пациентку. Мужчина получил два года колонии-поселения. Он также заплатит 500 тысяч рублей штрафа родственникам погибшей и три года не сможет водить большегрузные машины.

Трагедия, о которой идет речь, случилась 8 декабря 2017 года. В тот день на трассах области из-за снегопада и гололёда произошли десятки аварий. Следствие установило, что в 11:30 утра Рязанов ехал за рулем 19-тонного большегруза по Ново-Московскому тракту. В районе поселка Карасьеозерского мужчина не справился с управлением и врезался в скорую помощь, стоявшую с аварийкой в крайней правой полосе.

«Проявив преступную небрежность, в нарушение правил дорожного движения подсудимый не учел дорожные и метеорологические условия, интенсивность движения, выбрал скорость движения транспортного средства, не обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением», — рассказали в прокуратуре Свердловской области

От удара фуры заднюю часть машины скорой помощи смяло, а пациентка, находившаяся внутри микроавтобуса, получила тяжелые травмы. Медики пытались спасти ее жизнь, но через пять дней после аварии она скончалась в больнице.

Приговор Андрею Рязанову пока не вступил в законную силу.