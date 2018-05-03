Как жить будем? Депутаты раскритиковали работу липецкого мэра

Где результаты?

Видно было, что к встрече с депутатами глава Липецка Сергей Иванов подготовился основательно — его отчёт занял более ста страниц.

Сергей Иванов сразу обозначил, что 2017 год был непростым, но несмотря на работу в сложных условиях динамика в основных секторах экономики оказалась положительная. Так, предприятия города в прошлом году отгрузили продукции больше на 15%, чем в 2016-м. Однако количество новых субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось.

«Ничего удивительного, власть сама отбила у липчан охоту заниматься предпринимательством, — прокомментировала руководитель Совета общероссийского координационного центра «Объединение предпринимателей» Татьяна Ртищева. — Лоббистские законы, а порой и просто необдуманные решения некоторых руководителей приводят к тому, что бизнес потихоньку умирает. Сначала с улиц убрали палатки, теперь добрались до киосков и павильонов на остановках».

Мэр отметил, что администрация ищет новые точки роста, в этой связи упомянув о собственной экономической зоне «Технопарк-Липецк». За пять лет в неё из бюджетов всех уровней «закачали» около 300 млн рублей. Но где результат?

Рассказал Сергей Иванов и о покупке новых автобусов, ремонте дорог, благо­устройстве дворов и переселении из ветхого жилья. Вместе с тем известно, что сегодня аварийными признали уже 139 домов, а у муниципалитета денег на их расселение нет.

Среди других проблем мэр назвал переход жилых домов на закрытую схему теплоснабжения, которая позволит собственникам реально экономить на платежах. По словам Иванова, процесс идёт крайне медленно также из-за недостатка средств. Но пообещал до 2022 года вопрос решить. Нет у мэрии и чёткого представления о том, что делать с бесхозными детскими площадками. В прошлом году таких выявили около 6 тыс.

«Многие из них опасны для здоровья и жизни детей, но администрация не спешит принимать их на баланс, аргументируя тем, что игровые комплексы — движимое имущество, — сказал липецкий общественник Анатолий Кириллов . — А, по-моему, власть просто не хочет брать на себя ответственность, потому и медлит».

Зато хоть как-то прояснилась ситуация со строительством линий скоростного трамвая. Сергей Иванов сообщил, что к реализации проекта приступят в 2019 году. Но добавил — при условии софинансирования со стороны областной администрации.

Докатились…

После выступления депутаты забросали мэра вопросами.

«Я не услышал ничего в отчёте по полигону ТБО для Липецка. У нас закрылся «Орлиный лог». Если крупногабаритный и строительный мусор вывозить на другой полигон, стоимость услуги вырастет в два раза. Что вы планируете делать?» — поинтересовался депутат Александр Шальнев.

Сергей Иванов ответил, что уже выбран региональный оператор по обращению с отходами, который за свой счёт сделает полигон на территории отработанного песчаного карьера рядом с «Орлиным логом».

Депутат Светлана Бессонова спросила у мэра, когда наконец Липецк избавится от самовольно установленных гаражей. Когда-то их выдавали инвалидам и участникам войны, но сегодня многих уже нет в живых, а страшные железные короба всё ещё стоят. Градоначальник признался, что пока эту проблему решить не удаётся. Нужно убрать более 1000 гаражей, а в прошлом году переместили только 20, и то с большим трудом — через суды.

Первый вице-спикер Фёдор Жигаров озадачился демографическими показателями.

«В 2016-м население Липецка было 510,4 тыс. человек, а в 2017-м — 509,7. Почему оно сокращается? Это провал в демографической политике?» — предположил депутат.

На этот вопрос мэр обещал ответить позднее, когда подведут итоги социально-экономического развития. Не смог обойти Жигаров и больную для Липецка тему межевания городских территорий. По словам депутата, только разграничив землю, жители могут защитить свой двор от уплотнительной застройки. Но пока эта работа находится в самом зачатке. Хотя Иванов согласился с тем, что её нужно делать.

Но самым жёстким критиком оказался депутат Николай Быковских.

«Где «Катящиеся камни»? Они к нам так и не прикатились. Липецку катастрофически не хватает социокультурных объектов — музеев, школ искусств», — заявил депутат.

Также Быковских поставил в вину мэру нереализованные обещания по метро и третьему мостовому переходу, ликвидацию троллейбусов, обманутых дольщиков, недостаток здорового питания в детсадах и даже отсутствие собственных олимпийских чемпионов. В целом он назвал работу администрации и её руководителя неудовлетворительной. Тем не менее большинство его коллег приняло отчёт к сведению.