CorelDRAW Graphics Suite 2018: симметричное рисование и поддержка работы с тенями

Corel провела в Москве презентацию новой версии пакета приложений для разработки графического дизайна Corel — CorelDRAW Graphics Suite 2018. В продукт были интегрированы новые инструменты проектирования, а также средства редактирования фотографий.

Как отметил Джон Фальсетто, старший директор по продуктам (CorelDRAW и офисное ПО) рекомендации членов сообщества CorelDRAW, на которые разработчики полагались при создании версии 2018, помогли найти идеальный баланс возможностей и практической целесообразности.

Так, новый режим симметрии создает творческую атмосферу для интересного времяпрепровождения, поскольку позволяет экспериментировать и создавать великолепные рисунки в считанные минуты.

По сравнению с версиями продукта, выпущенными за прошедшие годы, в CorelDRAW Graphics Suite 2018 были внесены наиболее радикальные изменения. Среди них отметим самые долгожданные функции:

Режим симметричного рисования Этот инструмент позволяет создавать различные проекты симметрии — от простых объектов до восхитительных мандал и сложных калейдоскопических эффектов — в режиме реального времени. Режим симметрии упрощает разработку сложнейших графических элементов посредством автоматизации этого, как правило, весьма трудоемкого процесса.

Эффект «Добавить перспективу» Применение перспективы к растровым изображениям и векторным объектам прямо в окне рисования позволяет быстро создавать иллюзию глубины и расстояния. Этот инструмент прекрасно подходит для создания макетов и проектных предложений, поскольку предоставляет отличную платформу для наглядной и реалистичной демонстрации дизайна.

Инструмент «Динамика», эффекты Pointillizer и PhotoCocktail Интегрированный в CorelDRAW инструмент «Динамика» позволяет без труда добавлять к элементам рисунка эффекты движения и фокуса. Эффект Pointillizer разработан для генерирования высококачественных векторных мозаик на основе растровых и векторных объектов. С помощью эффекта PhotoCocktail можно создавать великолепные фотоколлажи. Есть и такие инструменты, которые существенно ускоряют работу дизайнера, особенно трудоемкие операции, на которые раньше уходило слишком много времени: Инструмент «Тень блока» Этот интерактивный инструмент добавляет сплошные векторные тени к объектам и тексту и существенно сокращает время подготовки файлов к выводу.

Выравнивание и распределение узлов Выравнивание узлов осуществляется с помощью ограничивающего блока выделения, по указанной точке, по краю или центру страницы, а также по близлежащей линии сетки. При распределении узлов между ними устанавливаются равные интервалы по горизонтали или по вертикали.

Оптимизация динамики взаимодействия пользователя с дизайн-средой С целью ускорения выполнения повседневных задач в CorelDRAW 2018 был интегрирован ряд усовершенствований, таких как настраиваемые превью кривых, обновленные векторные превью, переработанные средства выбора заливок и эффектов прозрачности, а также новая функция переключения опции привязки. Как мы упоминали выше, CorelDRAW Graphics Suite 2018 — это набор программ, среди которых есть и растровый фоторедактор и редактор кривых. Обновления затронули PHOTO-PAINT 2018 и CorelDRAW 2018. В пакет был добавлен еще один инструмент AfterShot 3 HDR.

В PHOTO-PAINT 2018 среди новинок отметим: Интерактивное выпрямление фотографий Этот инструмент позволяет поворачивать скошенные изображения в интерактивном режиме. Благодаря расположению всех элементов управления в пределах легкой досягаемости — на экране либо на панели свойств — отличный результат будет готов в считанные секунды.

Интерактивная настройка перспективы в фотографиях При помощи интерактивного инструмента коррекции перспективы можно исправить неправильный угол, заданный при съемке зданий, различных достопримечательностей и других объектов.

Применение эффекта оболочки к растровым изображениям Инструмент «Оболочка» позволяет формировать растровые изображения в интерактивном режиме посредством расположения их внутри оболочки с последующим перетаскиванием узлов. Этот инструмент обеспечивает быстрое бесшовное внедрение растровых изображений в иллюстрации и позволяет работать как с готовыми шаблонами, так и с пользовательскими оболочками. В AfterShot 3 HDR появились профессиональные инструменты недеструктивной коррекции и доработки фотографий в форматах RAW и JPEG, а также средства создания изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Разработчики добавили в пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018 инструмент LiveSketch. Этот инструмент создан на основе последних разработок в области искусственного интеллекта. В новой версии пакета улучшенный LiveSketch обеспечивает высокий уровень точности и ставит знак равенства между компьютером и рисованием карандашом на бумаге.

Также, появилась поддержка стилусов и перьев, причем теперь у них можно изменять размер кончика ластика с помощью давления на инструмент, преобразовывать наклон и направление движения в параметры плоскостности и поворота. Удобно, что посредством переворота пера теперь можно активировать режим ластика. Реализована и полная поддержка Microsoft Surface Dial.

Веб-дизайнеры оценят возможность прямой выгрузки материалов в медиа-библиотеку WordPress. Также в CorelDRAW Graphics Suite 2018 реализована возможность конвертации выделенных объектов в файлы JPEG, GIF и PNG с последующей выгрузкой в аккаунт WordPress.

Напомним, что в CorelDRAW Graphics Suite 2018 входят следующие инструменты: CorelDRAW 2018 — векторная графика и макеты страниц

PHOTO-PAINT 2018 — редактирование изображений

Font Manager 2018 — поиск и систематизация шрифтов

PowerTRACE 2018 — трассировка растровых изображений в векторную графику (является частью приложения CorelDRAW 2018)

CONNECT 2018 — поиск контента

CAPTURE 2018 — захват экрана

AfterShot 3 HDR — редактирование фотографий в формате RAW BenVISTA PhotoZoom Pro 4 — плагин для увеличения цифровых изображений Что касается цены на новый графисечский пакет, то она особо не изменилась и составляет около 36 000 рублей за полную версию. Имеется и подписаная форма оплаты за лицензию — около 14 000 рублей в год.5 долл. США . Подписка доступна по цене 222 долл. США в год.

Скачать пробную 15 дневную версию пакета можно с официального сайта компании.

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