День 22 апреля в истории

Международный день Матери-Земли.

Традиция отмечать день Матери-Земли зародилась в США в 1970 году. Начиная с 1992 года, в России в этот день проводятся различные экологические мероприятия и акции. Все желающие могут выйти на улицу и принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.

87 лет назад (1931) Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.

Каждый человек, находящийся на территории Советского Союза, признавался гражданином СССР в том случае, если он не являлся подданным иностранного государства.

Также было установлено, что если гражданин СССР (а это было первично) является также гражданином той союзной республики, где он проживает, то выбор гражданства союзной республики является прерогативой каждого гражданина СССР в отдельности.

100 лет назад (1918) Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О национализации внешней торговли».

Была установлена государственная монополия внешней торговли. Исключительное право заключения торговых сделок с иностранными государствами и заграничными компаниями было закреплено за специально

уполномоченными государственными органами. Руководство внешней торговлей поручалось Народному комиссариату торговли и промышленности.

100 лет назад (1918) ВЦИК принял Декрет «Об обязательном обучении военному искусству».

Каждый мужчина в возрасте от 18 до 40 лет был обязан пройти курс военного обучения без отрыва от производства. Женщины и подростки 16 — 17 лет проходили его на добровольных началах. Процесс военного обучения был прекращён в 1923 году.

После начала Великой Отечественной войны вновь был издан приказ о всеобщей воинской подготовки граждан. Он предусматривал обязательную 110-часовую военную подготовку мужчин в возрасте от 16 до 50 лет.

155 лет назад (1863) в Москве состоялось первое заседание Всесословной Городской Думы.

В неё вошли представители пяти сословий: потомственные дворяне, имеющие в городе недвижимое имущество, личные дворяне и разночинцы, купцы, мещане и цеховые ремесленники, не принадлежащие к мещанам.

Дума занималась исключительно местными хозяйственными делами.

Заседания думы проходили по вторникам в доме графа Шереметева на Воздвиженке. Особняк был снят на шесть лет за 4 тысячи рублей в год.

186 лет назад (1832) император Николай I подписал манифест «Об установлении нового сословия под названием Почётных граждан».

Предшественником почётного гражданства являлось сословие именитых граждан, установленное «Грамотой на права и выгоды городам Российской Империи» в 1785 году. К ним относились лица, отличившиеся на каком-либо общественно полезном поприще. С 1807 года, согласно указу Александра I, стать именитыми гражданами могли только учёные и художники.

Согласно манифесту Николая I, почётное гражданство разделялось на личное (пожизненное) и потомственное (передавалось по наследству). Оно могло быть приобретено по факту рождения или высочайше пожаловано по ходатайству самого просителя, а также по службе или по особым представлениям. Кроме того, по представлению министерств, личного почётного гражданства могли быть удостоены иностранные учёные, художники, торговцы, которые, не имея российского подданства, приносили России существенную пользу.

Почётные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушного оклада, телесного наказания. Также получали право именоваться во всех актах почётным гражданином и быть избираемым в городские общественные должности.

В 1917 году звание почётного гражданина было упразднено.

Парагвае пройдут президентские и парламентские выборы.

Глава государства избирается на 5 лет и только на один срок.

Конгресс (парламент) состоит из Палаты депутатов и Сената (верхняя). 80 депутатов и 45 сенаторов избираются всеобщим прямым голосованием на 5 лет.

50 лет назад (1968) вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне («Договор Тлателолко»).

Инициатива создания безъядерной зоны принадлежит Коста-Рики . В 1958 году на заседании Совета Организации американских государств она предложила всем латиноамериканским странам не производить и не приобретать ядерное оружие. Позднее и другие государства выдвигали подобные инициативы.

В 1961 году, после испытание Францией ядерного оружия в Сахаре, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала рассматривать Африку как зону, свободную от ядерного оружия.

Чили, Эквадор и Мексика. В марте 1963 года в поддержку латиноамериканской зоны, свободной от ядерного оружия, выступили Боливия, Бразилия

22 апреля 1968 года договор официально вступил в силу. Он стал первым документом, который устанавливает зону, свободную от ядерного оружия, в густонаселенном районе мира.

«Договор Тлателолко» запрещает на всей территории Латинской Америки и Карибского бассейна испытания, использование, изготовление, производство или приобретение ядерного оружия. При этом договор не запрещает использовать ядерную энергию в мирных целях, в частности, для их экономического развития и социального прогресса.

В настоящее время участниками Договора являются 33 государства.

648 лет назад (1370) в Париже было начато строительство Бастилии.

Строительство продолжалось 12 лет. Первоначально она служила крепостью-вратами для защиты восточной части Парижа от английских и бургундских войск во время Столетней войне. Во время правления Генриха IV (1589-1610) здесь хранилась королевская казна.

Бастилия стала тюрьмой лишь в конце XV века. Её первым узником стал герцог де Немур, который был обвинен в заговоре против Людовика XI. С тех пор Бастилия и стала известной только как тюрьма, откуда живыми выходили единицы, а бесследно пропадали десятки и сотни людей.

В июле 1789 года в ходе Великой французской революции восставшие парижане взяли Бастилию. А через год тюрьма была полностью снесена. Сейчас на её месте — большой транспортный круг — развязка с Колонной Бастилии в центре.