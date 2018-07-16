Власти Москвы утвердили застройку «Энкой» промзоны в Марьиной роще

МОСКВА , 16 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы утвердили проект планировки промзоны в юго-восточной части района Марьина роща, позволяющий компании «Энка-ТЦ» построить более 170 тысяч квадратных метров недвижимости, следует из сообщения столичного департамента градостроительной политики.

Все мероприятия по развитию территории в 25 гектаров между Шереметьевской улицей и Октябрьской железной дорогой инвестор предполагает реализовать в один этап, уточняется в пресс-релизе.

Проект планировки разработан за счет структуры турецкой Enka — компании «Энка-ТЦ», сообщал ранее Москомстройинвест. На указанном участке расположен принадлежащий компании торговый центр «Капитолий», площадь которого планируется увеличить втрое — до 103 тысяч квадратных метров.

Кроме того, проект предусматривает строительство двух бизнес-центров, гостиницы, отдела ЗАГС, подземных и наземных парковок.