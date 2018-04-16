Спасая китов: как Москва газифицировалась

Изначально в России , как и во всем мире, использовался газ искусственного происхождения — его получали из каменного угля. Но после Великой Отечественной войны советская власть сделала настоящий прорыв — провела газопровод от природного источника в столицу. С тех пор отрасль развивалась по нарастающей. Сайт «РИА Недвижимость» знакомит читателей c историей столичной газификации.

Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

В начале XIX века англичанин Уильям Мэрдок изобрел газовое освещение, после чего в европейских столицах друг за другом стали появляться газовые фонари: в Лондоне — в 1809 году, в Париже — в 1820 году, в Берлине — в 1826 году. «Светильный газ» тогда вырабатывался искусственным образом — на специальных заводах. «Если говорить простыми словами, каменный уголь разогревали в замкнутых пространствах, и он выделял газ, который затем по чугунным трубопроводам шел к фонарям. Газ может выделяться из любого углеводородного сырья», — рассказывает директор музея газового хозяйства Москвы Кирилл Грачев.

Дореволюционная Москва. Тверская улица

Россия к масштабному развитию газового хозяйства приступила после неудачного завершения Крымской войны, когда оставила роль «мирового жандарма» и отказалась от активного участия в международных делах. В 1856 году глава русского внешнеполитического ведомства Александр Михайлович Горчаков разослал циркуляр в российские посольства за границей. «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается», — говорилось в нем. В иностранной прессе писали, что Россия готовится к новой войне.

Россия же сосредоточилась на решении внутренних проблем. В начале 1865 года Московская городская дума заключила контракт с английской компанией «А. Букье и Н. Д. Голдсмит» на строительство газового завода и уличных газовых сетей. Через три года было проложено около 213 километров газопроводов, которые подавали газ к 3000 фонарям.

Первые газопроводы были опрессованы сжатым воздухом 29 ноября 1865 года. «Тогда, собственно, началась история эксплуатации газового хозяйства Москвы. Этот день мы считаем днем рождения „Мосгаза“, — говорит Грачев.

Чистое удовольствие

»Недавно в нашем музее была в гостях директор музейного центра «Наследие Чукотки» Ольга Расторгуева. Она сказала, что когда в мире стали использоваться газовые фонари, мы спасли китов. Дело в том, что раньше в осветительных целях использовался китовый жир", — рассказывает Грачев.

Использование газа решало и другие природные проблемы: в начале XX века уже были газовые плиты, камины, водонагреватели — вместо того, чтобы жечь дрова в печах, использовали газ, то есть сохранялись леса. Также с помощью газа нагревались утюги, на нем работали специальные гладильные доски, паяльники.

Модель уличного газового фонаря. Конец XIX века

В частные дома газ привозили в больших баллонах, которые накачивались из газгольдеров — резервуаров для хранения газа. Так полностью освещались здания и изнутри, например, ГУМ и Большой театр.

"И нужно отметить, что стоимость газа была сопоставима с ценами на дрова. В рекламе газовиков говорилось: вы экономите деньги на дровах, на угле и на месте для хранения всего этого. Но самое главное, использование газа было чище: от него не появляется ни копоть, ни сажа. Другое дело, что само оборудование стоило недешево. Поэтому долгое время дома газом пользовались в основном только богатые люди", — отмечает Грачев.

На службе индустриализации

"Зачем вообще нужен газ? Это энергия, он приводит в движение — станки, заводы, пароходы. К 1915 году газ применялся для обработки металлов, в текстильном, химическом, стекольном, писчебумажном, кондитерском и других производствах", — рассказывает Грачев.

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Использование газа в качестве топлива вместо угля, мазута, дров было экономичнее в первую очередь из-за логистики: не приходилось тратить ни время, ни силы на его транспортировку, ведь он поступал по трубам.

После революции индустриализация страны пошла быстрыми темпами. В Москве появилось еще несколько газовых заводов, самый крупный — «Нефтегаз», на котором газ получали из нефти. Тогда СССР отказался от использования английского угля, заменили его на отечественный — Донецкий, Печерский. «Вся Великая Отечественная война также прошла на искусственном газе», — добавляет Грачев.

Это вам не камыш

Природный газ был обнаружен еще задолго до революции в Саратовской области . Местный помещик возвел на месторождении кирпичный завод, рассказывает Грачев. После 1945 года СССР нужно было в короткие сроки восстановить страну, отстроить практически с нуля некоторые города. Конечно, правительство искало все возможные способы экономии.

Тогда было решено провести в Москву газопровод из Саратова , чтобы использовать природный, а не искусственный газ. «Получать созданный природой газ по трубам гораздо дешевле, чем производить его на заводах», — поясняет Грачев.

Длина трубопровода составила около 800 километров — на тот момент это был один из самых длинных трубопроводов в мире. Поскольку давление природного газа гораздо выше, чем искусственного, трубопровод сделали из металла, и в городе все чугунные трубы заменили на стальные.

"Вообще, какие только трубы раньше не использовались — и из камышей, и деревянные, и глиняные: газ с высоким давлением по ним не транспортировался. От чугунных пришлось отказаться, потому что их на стыках, в отличие от металлических, невозможно сварить — они соединялись при помощи канатов и свинца, потому не выдерживали сильное давление", — поясняет Грачев.

День сегодняшний

Скоро была газифицирована вся столица, а потом и вся страна. На сегодняшний день в Москве проложено более 7500 километров газопроводов — это как расстояние от Калининграда до Владивостока . В городе работает около 1,8 миллиона газовых плит в домах, а в 1914 году их было только 7 тысяч. Но в основном газ применяется для выработки электричества: большинство ТЭЦ работают на газу.

Срок службы стальных труб составляет примерно 40 лет. «Для увеличения срока эксплуатации трубопроводов „Мосгаз“ использует метод санации полимерным чулком. После этого газопровод может служить еще 40 лет», — рассказывает Грачев.