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Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с Путиным
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Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с Путиным
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЕТ ВТОРОЙ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ТОГО, ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ В
ХЕЛЬСИНКИ
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