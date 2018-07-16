Мертвые души: как «Мария Целеста» стала кораблем-призраком

«Мария Целеста», пожалуй, является наиболее известным кораблем-призраком. Само судно находилось в плавании порядка месяца, однако когда его все же нашли, возникло много вопросов. Все десять человек, пребывавшие на борту, бесследно исчезли, и логичных причин этому никто назвать так и не смог. Обнаружить брошенную «Марию Целесту» удалось 4 декабря 1872, когда в плаванье корабль отправился 5 ноября. Судно находилось в водах Атлантического океана, попавшись на глаза экипажу корабля «Деи Грация». На борту должны были находиться капитан Бенджамин Бриггс, его супруга и юная дочь, а также семь членов экипажа. Вот только после обследования никого из них выявить не удалось. Корабль оказался совершенно пустым. Беспорядка не наблюдалось, разве что в углу находился поврежденный компас, а в детской комнате оказались разбросаны игрушки. На борту «Марии Целесты» моряки нашли еще сохранявший свежесть хлеб, в каюте супруги главы судна размещалась швейная машинка с незаконченной работой, а последняя запись на страницах бортового журнала оказалась сделана всего за день до обнаружения, и она гласила, что на судне все в порядке.

Трюм «Марии Целесты» частично заполнило водой, поскольку люки не были задраены, хотя бочки с грузом в виде этилового спирта оказались на месте. В кубирке оказались найдены принадлежавшие членам экипажа курительные трубки, и никто из бежавших не брал их с собой. Капитан парусника оставил в каюте драгоценности, но документы и спасательная шлюпка судна при этом исчезли. Складывалось впечатление, словно все пассажиры поспешно бросили свои дела, уплыв в неустановленном направлении.

Гибралтар доставили судно обнаружившие его моряки, где следователи изучили «Марию Целесту». Впрочем, никаких зацепок выявить они не смогли. К тому же, было очевидно, что после пропажи людей корабль не попадал в шторм или тряску, иначе упавших вещей оказалось бы на порядок больше. Метеорологи тоже подтверждали факт того, что на пути следования судна не наблюдалось шторма, поэтому отметалась версия о том, что люди уплыли, испугавшись, что «Мария Целеста» утонет. Шлюпка с десятком пассажиров найдена впоследствии так и не была. Гипотез относительно событий, связанных с судном, было множество, даже самых безумных. В частности, предполагалось, что утащить людей на дно мог гигантский кальмар, либо же кто-то из членов экипажа свихнулся, убив всех, а затем выбросил их за борт и прыгнув следом. Возникали также версии с участием пиратов, пришельцев или даже существ из параллельного мира. Вот только следы борьбы на «Марии Целесте» отсутствовали, опровергая такие предположения. Позже предполагалось, что экипаж «Деи Грация» и найденного корабля заблаговременно договорились об афере, чтобы получить страховку при обнаружении судна. Однако сомнения возникали и здесь, ведь даже если все «пропавшие» начали новую жизнь, маловероятно то, что никто из знакомых больше их никогда не видел. Одной из наиболее вероятных версий является та, что озвучена неким мистером Коббом. Он выдвинул предположение, что в трюме произошло нагревание паров спирта, что привело к их взрыву, и именно поэтому вылетели все люки. Капитан «Марии Целесты» был напуган перспективой более крупной аварии, распорядившись всем отправиться в шлюпку и отплыть на безопасную дистанцию, чтобы позже вернуть.

Однако удерживавшая лодку снасть не выдержала нагрузки и оборвалась, поэтому парусник унесло, а шлюпка перевернулась уже позднее в ходе шторма. Правда, сейчас невозможно доказать верность этой гипотезы, поскольку наверняка все, кто знал о событиях на «Марии Целесте», уже мертвы.