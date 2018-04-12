Москвичи смогут узнать о пасхальных традициях на фестивале в четверг

На московском благотворительном фестивале «Пасхальный дар» в четверг состоится встреча с преподавателем Британской Высшей школы дизайна Алисой Минкиной, она расскажет о традициях и символике Пасхи и о современном творчестве, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«12 апреля на благотворительном фестивале «Пасхальный дар», который продлится до 15 апреля, состоится встреча с Алисой Минкиной — молодым промышленным дизайнером и преподавателем Британской Высшей школы дизайна. Она расскажет гостям о пасхальных традициях, богатой символике праздника и современном творчестве. Ей можно будет задать вопросы, касающиеся обучения в Школе», — говорится в сообщении.

Встреча начнется в 16:00 в павильоне «Гостиная» на площади Революции.

Алиса Минкина — выпускница и преподаватель ведущего российского образовательного центра в сфере творческих индустрий. К тому же она успешный промышленный дизайнер, чьи экологичные работы были представлены на выставке iSaloni Satellite в Милане

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году в России Пасху отметили 8 апреля.