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Москвичи смогут узнать о пасхальных традициях на фестивале в четверг
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Москвичи смогут узнать о пасхальных традициях на фестивале в четверг 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На московском благотворительном фестивале «Пасхальный дар» в четверг состоится встреча с преподавателем Британской Высшей школы дизайна Алисой Минкиной, она расскажет о традициях и символике Пасхи и о современном творчестве, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«12 апреля на благотворительном фестивале «Пасхальный дар», который продлится до 15 апреля, состоится встреча с Алисой Минкиной — молодым промышленным дизайнером и преподавателем Британской Высшей школы дизайна. Она расскажет гостям о пасхальных традициях, богатой символике праздника и современном творчестве. Ей можно будет задать вопросы, касающиеся обучения в Школе», — говорится в сообщении.
Встреча начнется в 16:00 в павильоне «Гостиная» на площади Революции.
Алиса Минкина — выпускница и преподаватель ведущего российского образовательного центра в сфере творческих индустрий. К тому же она успешный промышленный дизайнер, чьи экологичные работы были представлены на выставке iSaloni Satellite в Милане.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году в России Пасху отметили 8 апреля.
Фестиваль «Пасхальный дар», посвященный в этом году благотворительности, проходит с 7 по 15 апреля. 38 площадок открылись в центре Москвы и во всех округах. Посетителей ждут музыкальные концерты, выступления артистов, мастер-классы, а также пасхальные угощения и сувениры, которые можно купить в торговых и ресторанных шале.
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