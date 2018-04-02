Тамбовский губернатор произвел четыре новых назначения 

Директором департамента секретариата и протокола аппарата главы администрации области стала Елена Сутормина.
Начальником управления лесами области назначен Сергей Истомин, сообщают местные СМИ. Ранее он занимал должность директора областного автономного учреждения «Тамбовский лесхоз».
Заместителем директора департамента государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области, начальником управления по развитию территорий назначен Вячеслав Герасимчук.
Замдиректора департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, начальником управления общественных связей стал Алексей Беляев.
Напоминим, в феврале полковник полиции Владимир Раздобарин назначен заместителем начальника полиции УМВД по Тамбовской области. Соответствующий приказ подписал начальник ведомства генерал-майор полиции Николай Скоков.