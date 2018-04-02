Тамбовский губернатор произвел четыре новых назначения

Директором департамента секретариата и протокола аппарата главы администрации области стала Елена Сутормина

Начальником управления лесами области назначен Сергей Истомин , сообщают местные СМИ. Ранее он занимал должность директора областного автономного учреждения «Тамбовский лесхоз».

Заместителем директора департамента государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области, начальником управления по развитию территорий назначен Вячеслав Герасимчук.

Замдиректора департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, начальником управления общественных связей стал Алексей Беляев