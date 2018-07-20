Около 74 тыс. тонн жидкого реагента закупят в Москве к зиме

Московское госучреждение «Автомобильные дороги» объявило тендер на поставку противогололедных реагентов, к зиме в столице закупят почти 74 тысячи тонн жидкого реагента, сообщается на сайте RosTender.info.

«На борьбу с обледенением дорог из бюджета организации выделено 332 миллиона рублей. На эту сумму будет закуплено почти 74 тысячи тонн жидкого реагента на основе хлористого кальция и натрия», — говорится в сообщении.

Согласно условиям тендера, поставщик должен обеспечивать город веществом с 1 сентября до 31 декабря 2018 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 августа, победителя планируется выбрать 9 августа.