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Около 74 тыс. тонн жидкого реагента закупят в Москве к зиме
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Около 74 тыс. тонн жидкого реагента закупят в Москве к зиме 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московское госучреждение «Автомобильные дороги» объявило тендер на поставку противогололедных реагентов, к зиме в столице закупят почти 74 тысячи тонн жидкого реагента, сообщается на сайте RosTender.info.
«На борьбу с обледенением дорог из бюджета организации выделено 332 миллиона рублей. На эту сумму будет закуплено почти 74 тысячи тонн жидкого реагента на основе хлористого кальция и натрия», — говорится в сообщении.
Согласно условиям тендера, поставщик должен обеспечивать город веществом с 1 сентября до 31 декабря 2018 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 августа, победителя планируется выбрать 9 августа.
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