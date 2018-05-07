Что скрывается за Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин представляет значительную часть освещения его страны западным СМИ, оставляя в тени повседневную жизнь почти 150 миллионов человек, которые живут на обширной территории, охватывающей десять часовых поясов.

По мнению французской журналистки Анн Нива (Anne Nivat) такой дисбаланс не удивителен, с учетом того, что Россия , так сказать, «обречена быть самым большим злом».

Президент России с его ледяным взглядом и гэбистким прошлым прекрасно вписывается в негативное наследие, связанное с царским режимом и коммунизмом.

«С распадом СССР в 1991 году восприятие страны стало менее понятным, и Запад перестал что-либо понимать. Когда мы чего-то не понимаем, мы начинаем выдумывать, ориентируясь на предыдущие образы», — сетует г-жа Нива.

Как это уже было много раз, журналистка и писательница решила разобраться на месте и встретиться с русскими, чтобы узнать, о чем они думают и о чем беспокоятся. Она проехала через всю страну от Владивостока до Санкт-Петербурга , посетив Иркутск и побывав на озере Байкал.

Журналистка, давно и хорошо знающая Россию, встретилась с жителями шести разных городов. Речь идет о людях разных профессий и убеждений, некоторые из которых уже были героями предыдущих репортажей, а с другими она говорила впервые. По их высказываниям мы можем судить о невероятном многообразии населения живущего на этом континенте.

29-летний православный священник из маленького городка Биробиджан, в некоторой степени благословил журналистку на ее работу после того как разрушил западные стереотипы о России «населенной медведями и пьяными людьми, которые плохо играют на балалайке и плохо ездят на велосипеде».

«Каждый хочет видеть и довольствоваться только своей правдой, своей реальностью, своей точкой зрения. Но мы должны уметь наблюдать и слушать, чтобы прийти к общему видению», — говорит он, добавив, что для того, чтобы понять Россию «нужно приложить немного больше усилий, чем где-либо еще».

Чувство унижения

Интервью Анн Нива, собранные в книге «Континент за Путиным», подчеркивают, что многие россияне по-прежнему ощущают на себе период нестабильности и экономической разрухи, последовавшие за крахом СССР, и опасаются любого неконтролируемого переходного процесса. Они также свидетельствуют о том, что русские «связаны друг с другом» глубоким чувством унижения, на котором так легко играет Владимир Путин. Это отчасти объясняет, что захват Крыма , считающийся на Западе незаконной аннексией, собеседники Анн Нива считают законным возвращением российской территории.

Еще один любопытный факт: в то время как Запад обеспокоен намерениями России, русские обеспокоены китайцами, которых становится в стране все больше, особенно туристов. Руководство России делает все для поддержания хороших экономических отношений со своим могущественным соседом, но население не очень этим довольно и даже проявляет ксенофобские настроения.

«Во всех странах, в которых я побывала, люди по-прежнему ощущают, в той или иной степени, угрозу, исходящую от соседней страны», — сетует Анн Нива. Она считает важным, чтобы журналистское сообщество работало над развенчиванием этих страхов. «Кончится все тем, что мы просто погибнем от такого незнания», — говорит журналистка.

«Здоровое любопытство»

Во время своей поездки у нее создалось впечатление, что далеко не все русские одурачены играми власти и прекрасно понимают суть режима Путина, который буквально уничтожил оппозицию за несколько лет.

Почти половина населения поддерживает Путина, а другая половина предпочитает скрывать свое разочарование, — считает журналистка, которая, однако, сумела обнаружить несколько очагов недовольства, «трудных для обобщения» из-за размера страны.

«Россия не такая уж неподвижная, как может показаться», — говорит она, добавляя, что молодые люди, которые никогда не жили при коммунистическом строе, более свободны духом и, похоже, способны сыграть ключевую роль в будущем развитии страны.

Анн Нива параллельно с книгой сняла документальный фильм и утверждает, что французская публика с большим энтузиазмом погрузилась в повседневную жизнь россиян, и хочет большего, проявляя «здоровое любопытство», которое заставляет СМИ выходить за рамки упрощенных схем. «Акцентируя внимание на эффектных и драматических событиях, мы рискуем потерять необходимую, общую базу, на которой сжидятся цивилизации. Это вызывает у нас чувство тревоги», — говорит она.