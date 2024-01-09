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Названы самые популярные новогодние огоньки у россиян

Самым популярным новогодним огоньком среди российских телезрителей стал проект Первого канала. По данным Mediascope, доля посмотревших «Новогоднюю ночь на Первом канале» составила 27,6% зрителей. Второе место занял «Голубой огонек» от канала «Россия 1». Его посмотрело 26,8% россиян. На третьей строчке рейтинга оказался телеканал ТНТ с Comedy Club, вытеснивший из списка лидеров НТВ.

Названы самые популярные новогодние огоньки у россиян
© Пресс-служба Первого канала

Среди наиболее популярных проектов 2023 года в десятку лучших вошли шесть программ Первого канала и четыре проекта «России 1». Самыми просматриваемыми событиями стали новогоднее обращение президента России Владимира Путина, церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и военный парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Ранее опрос показал, что доля россиян, не собирающихся смотреть новогодние передачи по телевизору, за четыре года увеличилась с 38% до 45%. Чаще всего нежелание смотреть новогодние огоньки выражали респонденты, у которых нет детей и есть высокий доход.

Ранее стало известно, что автор слов и музыки песни «По полюшку» Наталья Лапина готовит иск в суд на исполнительницу композиции Любовь Успенскую из-за нарушения авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке. По словам Лапиной, Успенская поет ее хит на протяжении трех лет, не считая нужным платить отчисления за авторские права.

Новый год 2024
Наталья Лапина
Любовь Успенская
Владимир Путин
Первый канал