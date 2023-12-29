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Раскрыто количество встречающих Новый год на борту самолетов россиян

Около 19 тысяч человек встретят Новый год на борту 90 самолетов российских авиакомпаний. Количество встречающих 2024 год в воздухе россиян раскрыли «Известия».

Раскрыто количество встречающих Новый год на борту самолетов россиян
© Соцсети

Так, по данным издания, в воздушном пространстве России в момент боя курантов запланированы полеты 105 воздушных судов — 42 отечественных перевозчиков и 63 иностранных. Отмечается, что это вдвое больше, чем в прошлом году.

Более того, стало известно, что в полночь в воздухе будут находиться 26 пассажирских лайнеров «Аэрофлота», 24 борта S7 Airlines, 14 — «Уральских авиалиний», девять — «России», семь — «Победы», а также по три Azur Air и Red Wings. Помимо этого, три рейса собирается осуществить «Якутия» и один — Nordwind.

Ранее в декабре сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings собралась летать за рубеж на отечественных самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности. Об этом сообщила замгендиректора по управлению флотом АО «Ред Вингс» Екатерина Рухлова.

Новый год 2024
Уральские авиалинии
АК S7
Red Wings
Аэрофлот
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