Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору подарков

Роспотребнадзор рекомендует россиянам обращать внимание на маркировку товаров при выборе подарков к Новому году. Перед покупкой товара рекомендуется проверять информацию не только о производителе продукта, но и продавце, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"Обратите внимание на маркировку. Многие товары в нашей стране маркируют специальным кодом "Честный знак". Такой код ставится, к примеру, на шубы, обувь и товары легкой промышленности, парфюм, фотоаппараты и многое другое. Если кода на этих товарах нет - значит они нелегальные и, возможно, поддельные", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что при наличии кода, его можно отсканировать приложением "Честный ЗНАК", которое можно установить на смартфон. Приложение покажет полную информацию о производителе и товаре, кроме того, при обнаружении проблем с товаром можно подать жалобу в приложении, отмечается в сообщении.

"Покупайте подарки в местах организованной торговли. Необходимо удостовериться в благонадежности как производителя, так и продавца. Также стоит убедиться в правильном оформлении вывески. На ней должна быть отображена информация о фирменном наименовании организации, ее адресе и режиме работы", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, при покупке товаров на маркетплейсах, в службе рекомендуют изучить информацию о продавце, и заказывать продукцию только у официальных продавцов и дилеров.