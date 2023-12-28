Новогоднюю программу подготовили на ВДНХ

Новогоднюю программу для гостей и жителей Москвы "Вечные ценности" подготовили на ВДНХ в ночь с 31 декабря на 1 января, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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Уточняется, что участники праздника смогут увидеть двенадцатилетний временной цикл и познакомиться со всеми символами года, а также теми качествами, которые они символизируют на 5 разных площадках, включая северную петлю, место возле инфоцентра парка "Орион", у северной станции канатной дороги и на площади Промышленности.

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Подчеркивается, что в рамках программы состоится театральное выступление Деда Мороза со Снегурочкой и Драконом. Кроме того, гости смогут увидеть русское подворье с избой, уличный театр, факира, а также мини-квесты.

Артисты подарят посетителям памятные открытки, которые можно будет обменять на светящийся шар и украсить им символ 2024 года – Дракона. Ровно в полночь символ следующего года засияет.

На главной сцене у фонтана "Дружба народов" в 14:30 31 декабря начнется концертная программа выставки-форума "Россия". Спустя полчаса, в 15:00, Деды Морозы поздравят с Новым годом жителей РФ, у которых уже наступил новый год – Чукотки и Камчатки. Затем поздравления будут звучать каждый час для жителей разных часовых поясов.

Кроме того, в 11:00 31 декабря на катке ВДНХ пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик", в котором главные роли исполнят олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Весь день на территории ВДНХ будут выступать такие популярные артисты, как RASA, Юлия Паршута, Zivert, Niletto, "Дискотека Авария", PIZZA, МакSим и Enzo.

При этом с 21:30 до 02:00 посетители увидят ледовое шоу с участием артистов цирка. Это "Сказка о сбежавшей волшебной силе" и "Шоу, которое пошло не так". В конце театральной программы всех ждет выступление Дракона, символа 2024 года.

Ранее стало известно, что в столичном Парке Горького с 28 декабря по 7 января в специальном кинопавильоне на катке покажут 13 короткометражных мультфильмов. Его установят у пункта проката № 3, рядом с хоккейной коробкой.