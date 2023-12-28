Москвичам рассказали, где можно отправить письмо Деду Морозу

Жители Москвы могут воспользоваться десятками новогодних почтовых ящиков, чтобы отправить письмо Деду Морозу. Об этом сообщает kp.ru.

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«Деду Морозу можно отправить письмо, открытку, бандероль или посылку. Чтобы отправление пришло вовремя, важно правильно заполнить адрес: в правом нижнем углу напишите почтовый индекс и адрес Деда Мороза, а в левом — ваш адрес с индексом, если хотите получить ответ. И обязательно наклеить марку», — посоветовали в Почте России.

Так, ящики для писем расположены в двух почтовых отделениях Москвы, расположенных по адресам Мясницкая улица, д. 26А и Никольская 7-9. Кроме того, отправить письмо можно из Парка Горького в павильонах проката №1 и 4, сада имени Н. Э. Баумана, сада «Эрмитаж», зоны отдыха «Красногвардейские пруды» и в других парковых зонах в девяти округах столицы. Специальные ящики также появились на 24 станциях метро — на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах, в том числе, на станциях «Черкизовская», «Площадь революции», «Александровский сад» и других.

Также отправить письмо можно в терминалах «Аэроэкспресса» на Белорусском и Павелецком вокзалах, в аэропорту «Шереметьево», в Центральном детском магазине на Лубянке и в туристических инфоцентрах Москвы на Тверской площади, в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, а также в мобильном инфоцентре на Манежной площади.

«Если на конверте не указан точный адрес Деда Мороза, то письмо отправится главному волшебнику в Великий Устюг», — предупредили в пресс-службе Почты России.