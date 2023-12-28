Россиян предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год

Российских туристов предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год. Об этом пишет «Новая Кубань».

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Специалисты сообщили, что почти все регионы в европейской части страны в новогоднюю ночь накроет оттепель. Таким образом, жителям и гостям Краснодарского края в новогодние праздники не стоит ждать снега и морозов.

К примеру, в Сочи температура воздуха 30 и 31 декабря поднимется до 15 градусов тепла. Синоптики также заявили, что в первых числах января 2024 года она не будет опускаться ниже 13 градусов тепла.