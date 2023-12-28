Россиян призвали срочно убрать елку от батареи и сквозняка

«Этому помешает стресс, вызванный резким перепадом температур. Поэтому свежеприобретенную елку надо сначала подготовить. Самый простой способ: сутки продержать на балконе, сутки в коридоре и только потом устанавливать ее в жилом помещении», — посоветовал Синьковский.

Другая типичная ошибка связана с установкой елки. По словам агронома, не стоит использовать обычные крестовины или опоры. Вместо этого нужно поместить дерево в емкость с влажным субстратом. «Большое ведро со смесью опилок и прокаленного крупного песка — вполне подойдет. Погружать ствол просто в воду — этим вы ничего хорошего не добьетесь, а вот субстрат удержит елку от интенсивного подсыхания и сброса хвои», — пояснил Синьковский. Перед установкой следует спилить низ ствола на два-три сантиметра — в противном случае полезного эффекта не будет.