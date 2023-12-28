В Новый год проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным

Проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram.

«Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января. Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3:00», – написал мэр.

Кроме того, Собянин уточнил, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 2:00, МЦД – до 3:00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев – до 3:30 и 16 регулярных ночных маршрутов – всю ночь. Мэр напомнил, что с 1 по 8 января парковка на улицах города бесплатная.