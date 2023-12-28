В АТОР рассказали, что за границу на Новый год поедут 500 тысяч россиян

Новогодние каникулы на зарубежных курортах проведут 500 тысяч российских туристов, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, которого цитирует сайт "Комсомольской правды".

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По его словам, это на 35% больше, чем в прошлом году. Причем, как указал Мурадян, даже заметно просевший курс рубля не помешал россиянам. Самыми популярными странами для зимних путешествий стали ОАЭ, Таиланд, Египет. Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Индонезия.

Это касается только организованных туристов. Самостоятельные путешественники чаще покупали билеты в Минск. Также востребованными международными авиамаршрутами стали Ереван, Ташкент, Самарканд, Баку и Стамбул.