Где пройдут новогодние гуляния в Подмосковье: адреса и время

Для жителей и туристов Подмосковья готовят различные мероприятия для празднования Нового года. О том, где можно весело встретить праздник в Московской области — в материале «Рамблера».

В Московской области насчитывается 74 города, 71 поселок городского типа, тысячи деревень и фермерских хозяйств. Популярные города для отдыха в праздничные дни — Дмитров, Сергиев Посад, Волоколамск, Коломна, Зарайск, Истра, Серпухов. Там работают как загородные отели класса люкс, так и бюджетные базы отдыха. В общей сложности в Подмосковье работает около 2,5 тысячи круглогодичных гостиниц, отмечает «Комсомольская правда».

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Как отмечается, в крупных парк-отелях организуют изысканный фуршет. Там также можно будет насладиться яркими фейерверками, тематическими вечеринками, выступлениями звезд российской эстрады, призовыми лотереями, дискотеками и другими активностями.

В Подмосковье также насчитывается множество спа-центров, которые могут скрасить праздник. Многие из них расположены в самих гостиницах. В некоторых отелях праздничная программа оплачивается отдельно, а в других входит в цену проживания.

В Московской области есть много загородных гостевых домов, в которых также можно прекрасно провести в новогоднюю ночь. Кроме того, там есть подмосковные базы отдыха и пансионаты, которые радушно принимают гостей. Там устраивают праздничный стол и новогоднюю программу с музыкой, анимацией и конкурсами.

Для любителей активного отдыха подойдут горнолыжные курорты Подмосковья. Подготовка зимних центров к празднику ведется задолго до самого праздника. В ночь на 1 января гостей поздравляют Дед Мороз и Снегурочка.

Среди самых известных и крупных горнолыжных курортов Московской области – «Сорочаны» (расположен по следующему адресу: дер. Курово, д. 68), «Степаново» (Яхрома, Троицкая улица, 1).

Новый год можно встретить и в подмосковных глэмпингах. Современные экоотели вдали от городской суеты смогут порадовать свежим воздухом, уютными дизайнерскими домиками с панорамным видом на заснеженные ландшафты. Сам Новый год предлагают встретить в ресторане. На территории можно будет показаться на снегоходах и лыжах, а также совершить прогулки по лесу, посетить баню и поиграть в настольные игры.

Среди лучших глэмпингов в Подмосковье — «Веретьево», «Деревня» (поселок нового формата), «Хоббитлэнд» и «Экоранчо Алексеевка».