Реально ли продать советскую елочную игрушку за миллион?

В преддверии Нового года растет спрос на елочные игрушки, в том числе и стеклянные советские грибочки, шишки и шарики. Действительно ли можно продать старые игрушки за большие деньги, разбиралась «Комсомольская правда».

Издание проверило объявления о продаже старых игрушек, выложенные в соцсетях и на популярных торговых площадках, и выяснило, что цены существенно разнятся.

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«У одних цифра с шестью нулями: 1, 2, 3 миллионов (…) Другие ставят более «земные» цены, но от того не менее страшные. Золотая шишка или красный грибочек — 20 000 рублей. Умка, ежик, Лесовичок — 35 000 рублей. Игрушки из стекляруса, которые вечно путались и цеплялись своим лесками — 20 000 — 50 000 рублей», — отмечается в статье.

При этом, списавшись с продавцами, журналисты выяснили, что часть из них готова продать свои раритеты за 500 рублей. Но были и те, кто заявил, что торга нет, и они готовы расстаться с шариком с красной звездой исключительно за 10 тысяч рублей.

Один из продавцов рассказал изданию, что попытку «нажиться на ностальгии» воспринимает как охоту или игру на бирже.

«Нужно терпеливо держать товар, обновлять объявление, чтобы постоянно было повыше на сайте. И, может быть, повезет, что тебя найдет какой-нибудь одержимый конкретной игрушкой человек и будет готов заплатить. А так деньги тут с неба не сыпятся», — заявил он.

В свою очередь директор музея «Фабрика елочных игрушек» Игорь Хмелев заверил, что цена даже самых дорогих и редких советских стеклянных елочных игрушек не может превышать 10 тысяч рублей.

«Массовые игрушки — сосульки, шарики, шишки советского периода на развалах стоят 100 — 500 рублей. (…) Ценность представляют целые наборы: «Чиполлино», «Сказка о Царе Салтане». Всегда в цене ватные игрушки. Дед Мороз в хорошем состоянии — примерно 20 000 рублей», — пояснил он.

По словам эксперта, сейчас ретро-игрушки коллекционируют богатые люди и среди покупателей в основном молодые девушки, которые решили начать собирать коллекцию.

«Из-за этого цены на игрушки тоже растут: ведь у таких покупательниц денег не ограничено», — пояснил он.

Он также выразил уверенность, что феномен ретро-игрушек связан с тем, что «все плохое о том времени забылось и осталось только хорошее», в том числе и память о беззаботном детстве.

Ранее эксперты предупредили об опасности новогодних украшений. По их словам, елочные гирлянды, оставленные включенными на длительное время без присмотра, могут стать причиной пожара.