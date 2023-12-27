Стало известно, что россияне больше всего не хотят получить на Новый год

Жители нашей страны предпочли бы получить на Новый год гаджеты, смартфоны и компьютеры, но не хотели бы видеть в качестве подарка подписки на сервисы.

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При этом более трети россиян считают технологии хорошим новогодним подарком.

О том, какие техно-подарки предпочитают россияне, в исследовании аналитического центра Grechka Media и A2 Research, проведенном среди 1200 респондентов в 17 регионах России.

Так, 41% респондентов ответили, что "всегда рады получить в подарок технологии". 22% россиян предпочли бы получить деньги, а еще 15% опрошенных ответили, что рады любым подаркам. В этом году 36% респондентов собираются сделать техно-подарок близким и друзьям.

Говоря о самых любимых подарках, 32% россиян выбрали гаджеты, смартфоны и компьютеры, еще 22% назвали лучшим подарком устройства для умного дома. Еще 13% опрошенных обрадовались бы роботам для дома.

Рассуждая о подарках, которые хотелось бы получить на Новый год меньше всего, 27% респондентов назвали "подписки на ИИ сервисы для работы". На втором месте среди нелюбимых подарков — подписки на развлекательные сервисы (18%), на третьем — криптовалюты и NFT (17%).