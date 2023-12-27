Эксперт назвал единственное преимущество живой ели перед искусственной

Единственным преимуществом живой ели перед искусственной является ее характерный хвойный запах. Такое мнение высказал строительный эксперт Федор Васильев.

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По его мнению, на естественном внешнем виде и отсутствии вреда для окружающей среды плюсы заканчиваются. Ведь уход за живым деревом требует время и силы.

Эксперт отметил, что живую елку сложнее установить дома, не имея технических навыков. На нее сложно повесить тяжелые игрушки, так как могут сломаться ветки. Хозяевам дома придется регулярно выметать из-под живой ели осыпавшиеся иголки.

— А для сохранения праздничного вида новогоднему дереву потребуются литры воды и специальный раствор, — добавил Васильев в комментарии NEWS.ru.

Кроме того, живая новогодняя ель засохнет через несколько недель, ее придется выбросить.

В Петербурге стоимость новогоднего дерева на различных платформах варьируется от 1,8 до 205 тысяч рублей. Самыми дорогостоящими считаются сосны, а также ели в горшках, передает издание argumenti.ru.