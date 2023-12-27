Эксперт назвал единственное преимущество живой ели перед искусственной

Эксперт Васильев назвал единственное преимущество живой ели перед искусственной
Единственным преимуществом живой ели перед искусственной является ее характерный хвойный запах. Такое мнение высказал строительный эксперт Федор Васильев.
По его мнению, на естественном внешнем виде и отсутствии вреда для окружающей среды плюсы заканчиваются. Ведь уход за живым деревом требует время и силы.
Эксперт отметил, что живую елку сложнее установить дома, не имея технических навыков. На нее сложно повесить тяжелые игрушки, так как могут сломаться ветки. Хозяевам дома придется регулярно выметать из-под живой ели осыпавшиеся иголки.
— А для сохранения праздничного вида новогоднему дереву потребуются литры воды и специальный раствор, — добавил Васильев в комментарии NEWS.ru.
Кроме того, живая новогодняя ель засохнет через несколько недель, ее придется выбросить.
В Петербурге стоимость новогоднего дерева на различных платформах варьируется от 1,8 до 205 тысяч рублей. Самыми дорогостоящими считаются сосны, а также ели в горшках, передает издание argumenti.ru.
В столице открылось 245 елочных базаров. В ассортименте представлены российские ели из Пермского края, Кировской области и Республики Башкортостан, а также импортные пихты из Дании и Бельгии.