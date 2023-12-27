Россиян предупредили об опасных украшениях для елки

Некоторые украшения для новогодней елки могут быть опасными для жителей дома или квартиры — например, игрушки могут содержать токсичные вещества. О возможных рисках россиян предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, самые опасные, по мнению специалистки — стеклянные и слишком тяжелые игрушки, которые могут согнуть ветку, упасть и кого-то поранить. Кроме того, яркие цветные игрушки могут содержать свинец, ртуть и другие токсичные вещества.

«Всегда обращайте внимание на упаковку с информацией о составе краски», — посоветовала Матлаш.

Если на украшении есть блестки, нужно убедиться, что они плотно закреплены на изделии, считает эксперт.

«Если они будут осыпаться, мелкие крупинки могут вызвать аллергию при попадании в дыхательные пути», — предупредила специалистка.

Качественные стеклянные шары покрыты слоем серебрения изнутри, а не снаружи, добавила она.

Пластиковые украшения также стоит проверять на экологичность.

«Выбирая такие украшения, первым делом принюхайтесь к ним. Они не должны иметь резкий запах. Всегда обращайте внимание на упаковку: на ней должна быть полная информация о товаре, фирме или производителе, стране производства, адрес, а также маркировка изделия», — порекомендовала Матлаш.

Эксперт призвала отказаться от некоторых украшений, если в семье есть маленькие дети и животные. Так, не стоит выбирать хрупкие стеклянные шары, игрушки с острыми и рискующими оторваться мелкими деталями, дождик, мишуру и конфетти.