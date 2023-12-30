Где пройдут новогодние гуляния в Москве: адреса и время

Власти Москвы каждый год организуют впечатляющие мероприятия на Новый год. Так, праздник становится более ярким и запоминающимся. О том, где встретить его в этот раз — в материале «Рамблера».

Традиционным местом сбора жителей Москвы и туристов на Новый год является Красная площадь, напоминают «Известия». Именно там звучит бой курантов, который определяет начало нового года. Перед зрителями установят огромные экраны, на которых можно будет увидеть обращение президента РФ к гражданам по случаю праздника. Примерно С 20:00 до 22:00 на площади ожидается новогодний концерт, в котором примут участие звезды российской эстрады. Будут присутствовать там Дед Мороз и Снегурочка. Сопроводят выступление лазерным шоу со световыми эффектами.

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Праздничную атмосферу создадут гирлянды и декорации — именно ими украсят площадь столицы. На ней есть и каток. Обычно желающих попасть на мероприятия, которые проходят в самом сердце города, очень много. В этой связи эксперты советуют бронировать места на площади и катке заблаговременно. Как отмечается, вход на Красную площадь в праздничную ночь будет платным. За билет будет необходимо заплатить символические 2024 рубля.

Еще одним известным местом для празднования Нового года является ВДНХ — этот парк ближе к 31 декабря превращается в Город зимы. На его территории разворачиваются несколько площадок с зонами для игр, ледовыми катками, горками и другими развлечениями. На территории комплекса уже организовали масштабную выставку «Россия». С 19 декабря на ней началась тематическая программа «Новый год в Москве».

Также для жителей Москвы и его гостей в новогоднюю ночь пройдет специальный сеанс работы катков с искусственным льдом в 17 парках города. Он начнется в 21:00 31 декабря и продлится до 03:00 1 января. Среди катков, которые примут участие в программе, — «Красная Пресня», «Ходынское Поле», «Сокольники», «Дубки», «Ангарские пруды», «Фили», 50-летия Октября, катки в Перовском, Бабушкинском, Таганском, Гончаровском, Измайловском, саду имени Баумана, «Эрмитаже», усадьбе Воронцово, Парке Горького, ландшафтном парке «Митино».

Среди других популярных локаций для празднования Нового года в Москве — парк «Зарядье», окрестности Поклонной горы, Воробьевы горы.

Кроме того, в праздничных мероприятиях 31 декабря участвуют многие культурные и развлекательные учреждения Москвы. Так, москвичи и туристы смогут посетить в новогоднюю ночь различные рестораны и клубы.