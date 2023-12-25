Названо количество выпущенных в Москве сладких наборов к Новому году

В Москве к Новому году выпустили свыше 4,5 миллиона сладких подарочных наборов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам министра правительства Москвы и руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в настоящее время в столице работает около 100 кондитерских предприятия, на которых трудятся свыше 19 тысяч человек. Они обеспечивают Москву и другие регионы России конфетами, шоколадом, печеньем, вафлями, тортами и другими изделиями, отметил он.