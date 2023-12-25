Новогоднее застолье: какие деликатесы вошли в праздничное меню россиян
Закупки продуктов к Новому году идут полным ходом. Россияне, видимо, выяснили, что астрологи советуют ставить на новогодний стол, и покупают то, что нравится хозяину наступающего года, Дракону. А любит он все дорогое, роскошное, экзотичное. Поэтому считается, что чем богаче будет стол, тем большего расположения можно ждать от восточного символа 2024 года.
Впрочем, по данным Росстата, жители России и в другие годы включают в свое новогоднее меню разные вкусности: и бутерброды с икрой, и семгу, и ананасы, и другие деликатесы.
Традиционно делать запасы для новогоднего застолья россияне начинают за 2–3 недели до праздника. И, судя по результатам исследования продаж за первую половину декабря, проведенного аналитиками сервиса «Пятерочка Доставка», в топ-5 самых популярных продуктов по мере убывания вошли: экзотические фрукты, красная рыба, красная икра, сыры с плесенью и осетровая икра.
Так, экзотических фруктов в декабре было продано почти 165 тонн, что практически в два раза больше, чем в тот же период 2022 года. В топе продаж — гранаты, ананасы, кокосы, фейхоа, манго, маракуйя, папайя. Кроме того, жители России покупают в декабре как уже давно ставшие привычными киви и хурму, так и малоизвестные рамбутан, гранадиллу, лонган и питахайю.
Традиционные лидеры по покупкам экзотических фруктов — жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Татарстана.
Практически в два раза выросли в этом декабре, по сравнению с 2022 годом, и продажи красной рыбы. Чаще всего ее покупали жители Московского региона (59 процентов). На долю санкт-петербуржцев пришлось около 12 процентов всей приобретенной россиянами красной рыбы. Далее в рейтинге следуют жители Ленинградской, Ростовской, Краснодарской и Воронежской областей.
Красная икра в топе приобретенных россиянами в декабре деликатесов занимает третье место. И тем не менее в этом году ее покупают в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Среди самых активных покупателей, помимо москвичей, на которых пришлась почти половина продаж, — жители Санкт-Петербурга (12 процентов) и Татарстана (9 процентов).
Что касается сыров с благородной плесенью, то к ним интерес покупателей существенно снизился — их стали покупать почти в два раза меньше. Чаще всего сыры с белой и голубой плесенью покупают в Москве и области (68 процентов). Существенно меньше их приобретают в Приволжском (13 процентов) и Южном (8,2 процента) федеральных округах.
Несмотря на дороговизну, в этом году в топ-5 популярных у покупателей продуктов к новогоднему столу, по результатам исследования сервиса «Пятерочка Доставка», вошла черная осетровая икра. Конечно, чаще всего ее приобретали жители Московского региона (81 процент). Неожиданно спрос на икру осетровых вырос в Самарской области (11 процентов). Третий регион, жители которого покупают этот деликатес к новому году, — Санкт-Петербург (7 процентов).