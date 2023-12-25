Малышева рассказала, как правильно украсить елку

Игрушки из папье-маше являются лучшими украшениями для новогодней елки, так как они безопасны для детей, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, стеклянные игрушки также можно использовать для украшения елок, однако вешать их нужно как можно выше. Врач подчеркивает, что любые игрушки должны обладать сертификатами качества ЕАС, подтверждающими их безопасность.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что в первую очередь необходимо выбрать правильную елку. По его словам, более безопасными для здоровья являются искусственные елки. Это обусловлено тем, что натуральные елки могут быть заражены грибком Aspergillus, вызывающим у человека аспергиллез и аллергическую реакцию. Кроме того, натуральные елки крайне пожароопасны, так как они сгорают всего за 40 секунд. Украшать елку рекомендуется игрушками из папье-маше, так как они абсолютно безопасны для детей. Говоря о гирляндах, Малышева отметила, что они не должны ярко мигать.

В медицине есть тест на фоточувствительную эпилепсию, когда человеку включают моргающие огоньки. В мире проживают 60 млн человек с эпилепсией, поэтому из уважения к этим людям [не используйте мигающие гирлянды], — рассказала Малышева.