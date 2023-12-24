Военные США сообщили о пролете Санта-Клауса над Россией

Санта-Клаус пролетел над территорией России в рамках своего 68-го рождественского путешествия по миру. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD), которое руководит данной программой.

В пресс-службе пояснили, что волшебник отправился в путешествие с тем, чтобы доставить детям рождественские подарки.

«Санта в России», — пояснили в проекте.

В NORAD отметили, что в 14:12 мск. Санта-Клаус пролетел над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, затем над Анадырем и Магаданом, в 14:23 по мск он был в районе села Эссо в Камчатском крае.

Напомним, что традиция отслеживать маршрут саней Санты появилась в 1955 году. Тогда в одной из газет штата Колорадо с ошибкой напечатали номер телефона универмага, куда дети могли позвонить и пообщаться с Сантой.

На самом деле номер принадлежал континентальному командованию воздушной обороны. Дежурный офицер ответил на звонки и заверил малышей, что волшебник уже находится в воздухе.