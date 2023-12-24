К Новому году в Москве установили около 5 тысяч световых конструкций

По словам мэра Сергея Собянина, они используются повторно из года в год.

«Большинство заняли свои традиционные, уже привычные и полюбившиеся горожанам, места. Для украшения используется современное энергосберегающее оборудование», — написал он в Telegram.

Градоначальник добавил, что светодиодные светильники потребляют меньше электроэнергии, они безопасны и работают при любой погоде.

Ранее Собянин сообщил, что в конце декабря в столице откроются три филиала усадьбы Деда Мороза. Каждую из них создали в определённой тематике. В частности, «Снежная королева» в Измайловском парке имеет комнаты Герды и Разбойницы, дворец и тронный зал Снежной королевы, зачарованный лес, а также пять арт-объектов.