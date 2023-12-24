В России предложили альтернативы отмененным новогодним салютам

«Важно понимать, что те салюты, которые были отменены, отменены именно в связи с необходимостью обеспечения безопасности людей. Чтобы этот Новый год был счастливым, ярким, интересным и ни в коем случае не был омрачен какими-то событиями», — отметила парламентарий.