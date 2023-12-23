Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников

Мошенники активизировались накануне новогодних праздников. Их новая техника обмана в этот период — рассылка поддельных писем от «службы доставки». Об этом рассказал директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков в беседе с РИА Новости.

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«Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки», — пояснил он.

Избаенков подчеркнул, что мошенники часто используют «технику страха», чтобы пользователь перешел по ссылке или открыл вложение. Например, они могут написать, что посылка вернется обратно на почту, если пользователь немедленно не совершит те или иные действия. На самом деле службы доставки два или три раза пытаются доставить посылку до пункта назначения, прежде чем вернуть ее.