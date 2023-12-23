Специалист пояснил, как выбрать живую елку

Покупая новогоднюю елку, необходимо обратить внимание на ее запах и вес. Об этом рассказал менеджер по продажам хвойных деревьев Владимир Ананич.

© МТРК «Мир»

Специалист подчеркнул, что недавно срубленная ель должна быть тяжелой вне зависимости от ее размеров. Если дерево кажется слишком легким, вероятно, оно уже успело засохнуть. Желтый цвет хвои также должен насторожить покупателя.

Кроме того, не стоит игнорировать запах ели, он должен быть густым, смолистым, хвойным. Также можно оторвать от елки иголочку и растереть пальцами. После этих действий на коже должен остаться маслянистый след.

Дома елку нужно обрызгивать водой хотя бы один раз в день, увлажнять воздух в помещении, где она стоит, и проветривать его. Место для дерево лучше выбрать подальше от отопительных приборов и на холодном полу, передает «Вечерняя Москва».